Джан: «Исход противостояния с «Атлетико» еще не решен»

Капитан «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение от «Атлетико» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны принять результат этого матча. Здесь непросто играть — «Атлетико» отлично обороняется. Были отрезки, когда они полностью превосходили нас в единоборствах. Так что мы принимаем это поражение. Исход противостояния еще не решен. Наши игроки немного волновались в начале матча, но после перерыва мы были другой командой. Наши шансы не так уж плохи», — цитирует пресс-служба УЕФА Джана.

Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.