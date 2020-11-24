Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Не холодно ли мне без верхней одежды в Краснодаре? — Переспросил Лопетеги. — Нет, мне не было холодно.

— Как оцените ваши достижения в Лиге чемпионов?

— Я очень доволен результатом. Конечно, перейти в следующую стадию — это огромное достижение. Было сложно, но мы все смогли преодолеть. Мы довольны. В Лиге чемпионов тяжело, но я рад всему этому.

— В прошлом году вы перешли в следующий раунд Лиги Европы и у вас были 2 матча в запасе. В Лиге чемпионов в этом году тоже самое. Это как маленький перерыв для вашей команды?

— Конечно, это фантастический результат сегодня. Понимаем, что много игроков сейчас болеют, потому не смогли приехать. Но в Лиге чемпионов тяжело пройти дальше. Я очень рад, что мы победили.

— Ваша цель теперь — победа в группе или сконцентрироваться на другом турнире?

— Мы хотим стать первыми, но надо понимать, что в субботу у нас будет матч, и все наши силы направим туда. Наша цель и стать первыми, и выиграть в субботу. (Екатерина Потапова)