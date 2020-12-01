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«Локомотив» — «Зальцбург»: Бериша сделал дубль

21:37
1 декабря. Москва. «Локомотив» — «Зальцбург». Мергим Бериша. Фото Reuters
1 декабря. Москва. «Локомотив» — «Зальцбург». Мергим Бериша. Фото Reuters
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Нападающий «Зальцбурга» Мергим Бериша забил гол в ворота «Локомотива» на 41-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

22-летний футболист таким образом оформил дубль. Ранее Бериша отличился на 28-й минуте игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зальцбург»

Локомотив — Зальцбург

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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