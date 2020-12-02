Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Кикнадзе — о поражении от «Зальцбурга»: «Без комментариев»

00:20
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопрос о своей дальнейшей работе в московской команде.

— Команда лишилась шансов на ЛЧ? Без комментариев. Будем разговаривать в декабре, — сказал Кикнадзе в комментарии «СЭ».

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

(Севастиан Терлецкий)

Локомотив — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23660
Все опросы
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержат победы в группе Лиги чемпионов-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
29
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир