Кикнадзе — о поражении от «Зальцбурга»: «Без комментариев»
00:20
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопрос о своей дальнейшей работе в московской команде.
— Команда лишилась шансов на ЛЧ? Без комментариев. Будем разговаривать в декабре, — сказал Кикнадзе в комментарии «СЭ».
После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.
(Севастиан Терлецкий)
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