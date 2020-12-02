Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения от «Зальцбурга» (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопрос о своей дальнейшей работе в московской команде.

— Команда лишилась шансов на ЛЧ? Без комментариев. Будем разговаривать в декабре, — сказал Кикнадзе в комментарии «СЭ».

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

(Севастиан Терлецкий)