«Локомотив» вылетел на матч с «Атлетико»
11:45
«Локомотив» отправился в Мадрид, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги чемпионов против «Атлетико».
?? #АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #AtletiFCLM | #UCL pic.twitter.com/kaeZ04wudz— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2019
Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени. «Локо» занимает последнее место в группе с тремя очками. Команда уже потеряла шансы продолжить выступления в еврокубках.
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