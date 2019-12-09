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«Локомотив» вылетел на матч с «Атлетико»

11:45
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«Локомотив» отправился в Мадрид, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит выездной матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

Матч «Атлетико» — «Локомотив» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени. «Локо» занимает последнее место в группе с тремя очками. Команда уже потеряла шансы продолжить выступления в еврокубках.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1203951355490193408

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