Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Баварии» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:2) поделился впечатлениями от игры.

— Играли хорошо, имели много моментов и можем гордиться своим выступлением, — сказал Николич. — Но результат неудачный... Команда показала мотивацию, страсть, тактическую дисциплину, храбрость на поле и уверенность в своих силах. Была позитивная атмосфера на стадионе, смотрите, как это дает энергию игрокам. Очень жаль, что все так закончилось.

— Вы сказали про храбрость. Что говорили игрокам перед матчем?

— Перед матчем с «Баварией» ничего не нужно говорить. Нужно было подготовить команду тактически. В первые 20-25 минут оказывали слишком много уважения сопернику. Создали много моментов, когда столько шансов, нужно забивать. Очень жаль. Для меня важен результат, но все равно футболисты — молодцы. (Дмитрий Гирин)