Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих забил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Он снова вывел гостей вперед — 2:1.

Киммих нанес удар из-за пределов штрафной. Рикошет дезориентировал Гильерме и голкипер московского клуба не смог среагировать на удар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Бавария»