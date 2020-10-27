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«Локомотив» — «Бавария»: Киммих снова вывел гостей вперед

22:32
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих забил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива». Он снова вывел гостей вперед — 2:1.

Киммих нанес удар из-за пределов штрафной. Рикошет дезориентировал Гильерме и голкипер московского клуба не смог среагировать на удар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Бавария»

Локомотив — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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