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Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Наполи», «Аякс» был сильнее «Рейнджерс»

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» — «Наполи» — 2:0.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома обыграл «Наполи» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

В концовке матча победу хозяевам принес гол Мохамеда Салаха. На 90+8-й минуте точку в матче поставил Дарвин Нуньес.

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Наполи

В другом матче «Аякс» на выезде обыграл «Рейнджерс» — 3:1.

У амстердамцев забивали — Стивен Бергейс, Мохаммед Кудус и Франсишку Консейсау.

У хозяев гол на счету Джеймса Тавернье.

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:3
Аякс

В группе А «Наполи» (15 очков) и «Ливерпуль» (15) заняли первое и второе места, соответственно и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Аякс» с 6 очками сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с 0 очком на последней строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
ФК Рейнджерс
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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