«Спортинг» разгромил «Бешикташ» при судействе Карасева

«Спортинг» одержал победу над «Бешикташем» (4:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Педру Гонсалвеш оформил дубль, а также по мячу забили Пабло Сарабия и Паулинью.

Матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

У португальцев стало шесть очков, у турецкой команды по-прежнему ноль.

Лига чемпионов

Группа C

«Спортинг» (Португалия) — «Бешикташ» (Турция) — 4:0 (3:0)

Голы: Педру Гонсалвеш, 31 — с пенальти (1:0). Педру Гонсалвеш, 38 (2:0). Паулинью, 41 (3:0). Сарабия, 56 (4:0).

«Спортинг»: Адан, Коатес, Феддаль, Порро (Эсгайю, 17), Матеус Рейс (Винагре, 72), Инасио, Палинья, Педру Гонсалвеш (Кабраль, 72), Матеус Нунес (Браганса, 60), Сарабия, Паулинью (Нуну, 60).

«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Монтеро (Алекс Тейшейра, 46), Рыдван Йылмаз, Хатчинсон (Салих Учан, 61), Мехмет Топал, Неджип Уйсал, Соуза, Геззаль (Гекхан Тере, 78), Кенан Караман, Ларин (Боздоган, 61. Огузхан Езякуп, 83).

Предупреждения: Соуза, 50. Ларин, 50.

Удаление: Соуза, 90.

Судья: Карасев (Россия).

3 ноября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».