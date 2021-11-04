Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Спортинг» разгромил «Бешикташ» при судействе Карасева

00:52
3 ноября. «Спортинг» — «Бешикташ» — 4:0. Фото Reuters
3 ноября. «Спортинг» — «Бешикташ» — 4:0. Фото Reuters
Теги:

«Спортинг» одержал победу над «Бешикташем» (4:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Педру Гонсалвеш оформил дубль, а также по мячу забили Пабло Сарабия и Паулинью.

Матч обслуживал российский арбитр Сергей Карасев.

У португальцев стало шесть очков, у турецкой команды по-прежнему ноль.

Лига чемпионов

Группа C

«Спортинг» (Португалия) — «Бешикташ» (Турция) — 4:0 (3:0)

Голы: Педру Гонсалвеш, 31 — с пенальти (1:0). Педру Гонсалвеш, 38 (2:0). Паулинью, 41 (3:0). Сарабия, 56 (4:0).

«Спортинг»: Адан, Коатес, Феддаль, Порро (Эсгайю, 17), Матеус Рейс (Винагре, 72), Инасио, Палинья, Педру Гонсалвеш (Кабраль, 72), Матеус Нунес (Браганса, 60), Сарабия, Паулинью (Нуну, 60).

«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Велинтон, Монтеро (Алекс Тейшейра, 46), Рыдван Йылмаз, Хатчинсон (Салих Учан, 61), Мехмет Топал, Неджип Уйсал, Соуза, Геззаль (Гекхан Тере, 78), Кенан Караман, Ларин (Боздоган, 61. Огузхан Езякуп, 83).

Предупреждения: Соуза, 50. Ларин, 50.

Удаление: Соуза, 90.

Судья: Карасев (Россия).

3 ноября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Не брат ты мне: зачем Сербия сближается с США
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры