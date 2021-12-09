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Линекер: «Какой же Гринвуд удивительно одаренный молодой футболист!»

Линекер оценил потенциал нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда
10:23
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).

«Говорил это много раз, но стоит повторить: какой же Гринвуд удивительно одаренный молодой футболист, — написал Линекер в Twitter. — Одного таланта, конечно, никогда не бывает достаточно, но если его отношение к делу останется столь же впечатляющим, то нет предела совершенству».

В прошедшей встрече 20-летний англичанин отметился голом. В нынешнем сезоне он забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 16 играх.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1468681904987815936

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Карен Саркисян все материалы автора

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