Линекер: «Какой же Гринвуд удивительно одаренный молодой футболист!»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).

«Говорил это много раз, но стоит повторить: какой же Гринвуд удивительно одаренный молодой футболист, — написал Линекер в Twitter. — Одного таланта, конечно, никогда не бывает достаточно, но если его отношение к делу останется столь же впечатляющим, то нет предела совершенству».

В прошедшей встрече 20-летний англичанин отметился голом. В нынешнем сезоне он забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 16 играх.