Хави: «Барселоне» не место в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылет каталонской команды в Лигу Европы.

«Бавария» просто была сильнее нас. Такова реальность. Теперь мы в Лиге Европы. Начинается новая эра. «Барселоне» не место в Лиге Европы, мы должны быть в Лиге чемпионов. Теперь нам нужно начинать все с нуля", — приводит Goal слова Хави.

«Барселона» заняла третье место в группе E с 7 очками в 6 матчах, уступив закончившей групповой этап на втором месте «Бенфике» 1 очко. «Сине-гранатовые» не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет.