Хави: «Барселоне» не место в Лиге Европы
Хави заявил, что «Барселоне» не место в Лиге Европы
09:59
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылет каталонской команды в Лигу Европы.
«Бавария» просто была сильнее нас. Такова реальность. Теперь мы в Лиге Европы. Начинается новая эра. «Барселоне» не место в Лиге Европы, мы должны быть в Лиге чемпионов. Теперь нам нужно начинать все с нуля", — приводит Goal слова Хави.
«Барселона» заняла третье место в группе E с 7 очками в 6 матчах, уступив закончившей групповой этап на втором месте «Бенфике» 1 очко. «Сине-гранатовые» не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/xavi-barcelona-dont-belong-in-europa-league/blt03540bde1a079a9b
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