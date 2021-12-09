Малафеев о матче «Зенит» — «Челси»: «Хороший боевик»
Малафеев сравнил матч «Зенита» с «Челси» с хорошим боевиком
10:39
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и «Челси» (3:3).
«Хороший боевик», — написал Малафеев в Twitter.
По итогам группового этапа «Зенит» набрал пять очков, занял третье месте в турнирной таблице группы H и вышел в 1/16 Лиги Европы. «Челси» с 13 очками расположился на второй позиции и вышел в 1/8 Лиги чемпионов.
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