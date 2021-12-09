Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и «Челси» (3:3).

«Хороший боевик», — написал Малафеев в Twitter.

По итогам группового этапа «Зенит» набрал пять очков, занял третье месте в турнирной таблице группы H и вышел в 1/16 Лиги Европы. «Челси» с 13 очками расположился на второй позиции и вышел в 1/8 Лиги чемпионов.