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Малафеев о матче «Зенит» — «Челси»: «Хороший боевик»

Малафеев сравнил матч «Зенита» с «Челси» с хорошим боевиком
10:39
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и «Челси» (3:3).

«Хороший боевик», — написал Малафеев в Twitter.

По итогам группового этапа «Зенит» набрал пять очков, занял третье месте в турнирной таблице группы H и вышел в 1/16 Лиги Европы. «Челси» с 13 очками расположился на второй позиции и вышел в 1/8 Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/malafeev16/status/1468674421577728002

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Карен Саркисян все материалы автора

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