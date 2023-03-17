По итогам жеребьевки в Ньоне определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Реал» (Испания) — «Челси» (Англия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия) — «Интер» (Италия)

«Милан» (Италия) — «Наполи» (Италия)

Победители первых двух пар («Реал» / «Челси» — «Ман Сити» / «Бавария) встретятся в одном полуфинале, в другом — победители четвертой и третьей пар («Милан» / «Наполи» — «Бенфика» / «Интер»).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча будет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».