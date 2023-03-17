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17 марта, 14:02

Колосков считает, что Черчесов сможет вывести «Ференцварош» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Ференцвароша» от «Байера» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Не считаю, что 1/8 финала Лиги Европы — успех для Черчесова. Успех можно определять, если команда заняла какое-то место. Черчесов намерен выйти в следующем сезоне в 1/8 Лиги чемпионов? Думаю, что это реальная задача для «Ференцвароша». Там есть хорошие игроки, которые понимают установку тренера», — сказал Колосков «СЭ».

Венгерский клуб возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. Ранее главный тренер «Ференцвароша» заявил, что хочет вывести команду в следующем сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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ФК Ференцварош
Вячеслав Колосков
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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