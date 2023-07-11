Лига чемпионов 2023/2024: участники и даты, все команды отбора и групп

Лига чемпионов: основная информация о сезоне-2023/2024.

Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 является 69-м розыгрышем главного европейского футбольного турнира среди клубов, который станет последним с существующим форматом группового этапа с 32 командами. С сезона 2024/2025 будет введен новый формат еврокубков.

Даты жеребьевки и матчей Лиги чемпионов

Квалификация Лиги чемпионов стартовала 27-го июня предварительным раундом и завершится 30-го августа. Отборочный турнир будет состоять из пяти этапов:

Предварительный раунд — 27 — 30 июня (жеребьевка — 13 июня)

Первый квалификационный раунд — 11 — 19 июля (жеребьевка — 20 июня)

Второй квалификационный раунд — 25 июля — 2 августа (жеребьевка — 21 июня)

Третий квалификационный раунд — 8 — 15 августа (жеребьевка — 24 июля)

Квалификационный раунд плей-офф — 22 — 30 августа (жеребьевка — 7 августа)

Жеребьевка основной сетки турнира пройдет 31 августа в Grimaldi Forum, в Монако. Церемония начнется в 18:00 CET и будет транслироваться на официальном сайте УЕФА (UEFA.com).

В жеребьевке примут участие 32 клуба: 26 команд, попавших в групповой этап напрямую, и шесть победителей раунда плей-офф.

Групповой этап стартует 19-го сентября, а завершится — 13 декабря.

1 тур — 19—20 сентября 2023

2 тур — 3—4 октября 2023

3 тур — 24—25 октября 2023

4 тур — 7—8 ноября 2023

5 тур — 28—29 ноября 2023

6 тур — 12—13 декабря 2023

Команды отборочного турнира Лиги чемпионов

В рамках квалификации Лиги чемпионов состоятся два отдельных турнира. Первый отбор проходит для чемпионов стран, которые не попали в групповой этап напрямую через национальный чемпионат, второй — для команд, которые не стали чемпионами и не квалифицировались напрямую в групповой этап. В квалификации определятся шесть участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.

Предварительный раунд

Участники: 4 клуба

Победитель попадает в первый отборочный раунд Лиги чемпионов, три оставшиеся команды переходят в Лигу конференций УЕФА (Путь чемпионов).

Первый отборочный раунд

Участники: 30 клубов (1 — победитель предварительного раунда, 29 — участники, стартующие с 1-го квалификационного раунда)

Победители по сумме двух матчей попадают во второй отборочный раунд. Проигравшие — в квалификацию Лиги конференций.

Второй отборочный раунд

Участники: 24 клуба (15 — победители первого отборочного раунда, 9 участники, стартующие со 2-го квалификационного раунда)

Раунд делится на два пути:

Путь чемпионов. Играют 15 победителей первого отборочного раунда и пять клубов-участников второго отборочного раунда. Путь представителей лиг. Играют четыре клуба, начинающие борьбу со второго отборочного раунда.

Победители по сумме двух матчей переходят в третий отборочный раунд своего пути. Проигравшие — в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Третий отборочный раунд

Участники: 20 клубов (12 — победители второго отборочного раунда и 8 — участники, стартующие со 3-го квалификационного раунда)

Раунд делится на два пути:

Путь чемпионов. Играют 10 победителей первого отборочного раунда два клуба-участника третьего отборочного раунда. Путь представителей лиг. Играют два победителя второго отборочного раунда и шесть клубов-участников с третьего отборочного раунда.

Победители по сумме двух матчей попадают в раунд плей-офф своего пути. Проигравшие — в Лигу Европы.

Раунд плей-офф

Участники: 12 клубов (10 — победители третьего отборочного раунда и 2 — участники, стартующие с раунда плей-офф)

Раунд делится на два пути.

Путь чемпионов. Играют шесть победителей первого отборочного раунда и два клуба-участника раунда плей-офф. Путь представителей лиг. Играют четыре победителя третьего отборочного раунда.

Победители по сумме двух матчей квалифицируются в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, попавшим в основную сетку напрямую. Проигравшие — в групповой этап Лиги Европы.

«Манчестер Сити» — победитель Лиги чепионов-2022/23. Фото Reuters

Команды группового турнира

Первая корзина

По итогам прошлого сезона стал известен состав первой корзины, в которой оказались действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы и чемпионы шести первых ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец сезона-2021/2022.

«Манчестер Сити»

«Севилья»

«Барселона»

«Наполи»

«Бавария»

«ПСЖ»

«Бенфика»

«Фейеноорд»

Вторая корзина

Состав второй корзины был сформирован согласно клубному рейтингу.

«Реал»

«Манчестер Юнайтед»

«Интер»

«Боруссия» Дортмунд

«Атлетико»

«РБ Лейпциг»

«Порту»

«Арсенал»

Третья корзина

На данный момент известны пять из восьми клубов, которые оказались в третьей корзине. Еще три команды будут определены после квалификационного раунда.

«Шахтёр»

«Зальцбург»

«Милан»

«Лацио»

«Црвена Звезда»

Четвертая корзина

В составе четвертой корзины точно будет две команды, причем одна из них является дебютантом Лиги чемпионов: это немецкий «Унион». Еще шесть команд станут известны по итогам квалификационного раунда.

«Унион»

«Ланс»

Стадион «Уэмбли». Фото Global Look Press

Финал Лиги чемпионов 2024

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 назначен на 1 июня 2024 года. Это будет третья решающая игра главного европейского футбольного турнира, которая пройдет на новом стадионе «Уэмбли», и восьмая, проведенная в Лондоне.

Также финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 на «Уэмбли» будет девятым для Англии, что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании.

Где смотреть Лигу чемпионов УЕФА 2023/2024

Права на трансляции первых раундов квалификационного отбора принадлежат самим клубам, поэтому у российских зрителей не так много шансов их увидеть. С раунда плей-офф правами распоряжается УЕФА. Известно, что контракт «Матч ТВ» на показ игр Лиги чемпионов действует до конца сезона 2023/2024.

Таким образом, один-два матча турнира попадают в сетку бесплатного федерального канала. Остальные транслируют другие каналы холдинга — «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» или «Матч! Игра».