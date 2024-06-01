Брандт: «Мы не боимся «Реал»

Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт отметил, что дортмундская команда не боится «Реал», с которым сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Наш сезон в этой Лиге чемпионов заряжает нас уверенностью. Впереди последний соперник. Мы не боимся «Реал». Мы верим в себя и свои способности. Если бы было по-другому, мы могли просто остаться дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.