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Сегодня, 07:10

Брандт: «Мы не боимся «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт отметил, что дортмундская команда не боится «Реал», с которым сыграет в финале Лиги чемпионов.

«Наш сезон в этой Лиге чемпионов заряжает нас уверенностью. Впереди последний соперник. Мы не боимся «Реал». Мы верим в себя и свои способности. Если бы было по-другому, мы могли просто остаться дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Юлиан Брандт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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