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Ройс: «Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марко Ройс.
Фото Reuters

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что волнение перед финалом Лиги чемпионов против «Реала», это нормально.

«Последний финал на «Уэмбли» (поражение от «Баварии» в 2013 году) был 11 лет назад. Сейчас у нас другой соперник, другие игроки, так что дело не в возможности реабилитироваться, а в предвкушении. Теперь мы ставим перед собой цель выиграть трофей, потому что не можем себе представить, что будет на следующий день в Дортмунде. Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат.

Со временем ты становишься опытнее и можешь подготовиться лучше, чем в 20 лет. Но я думаю, это нормально, что каждый немного волнуется и испытывает напряжение. Так и должно быть», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ройса.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/028d-1afcd74db38e-320fc809c2bd-1000--%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81-/
Марко Ройс
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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