«Реал» компенсирует билеты болельщикам, которые не смогли улететь на финал Лиги чемпионов

270 болельщиков «Реала» не смогли вылететь в Лондон на финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня.

Рейс был отменен, а авиакомпания не предложила выхода из ситуации, сообщает AS.

По данным источника, клуб никак не связан с этим инцидентом, однако руководство команды предложило компенсировать этим болельщикам финансовые потери с помощью предоставления билетов на просмотр матча «Реала» в VIP-ложе домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Игра пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 мск.