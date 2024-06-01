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Джон Оби Микел назвал, кто первым забьет в финале Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что счет в финале Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» откроет либо Джейдон Саноч, либо Винисиус Жуниор.

«Не возьмусь предсказать победителя или автора победного гола, но счет откроет Санчо или Винисиус Жуниор. Здесь я нейтрален. Надеюсь, что команды — очень хорошие команды — проведут отличный матч, в котором победит сильнейший», — цитирует пресс-служба УЕФА Оби Микела.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Винисиус Жуниор
Джейдон Санчо
Джон Оби Микел
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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