Джон Оби Микел назвал, кто первым забьет в финале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что счет в финале Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» откроет либо Джейдон Саноч, либо Винисиус Жуниор.

«Не возьмусь предсказать победителя или автора победного гола, но счет откроет Санчо или Винисиус Жуниор. Здесь я нейтрален. Надеюсь, что команды — очень хорошие команды — проведут отличный матч, в котором победит сильнейший», — цитирует пресс-служба УЕФА Оби Микела.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.