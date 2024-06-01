Гуллит: «Думаю, что «Боруссия» преподнесет сюрприз и выиграет этот финал»

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Милана» Руд Гуллит поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».

«Я думаю, что «Боруссия» преподнесет сюрприз и выиграет этот финал. Думаю, основное время завершится со счетом 1:1, а первый гол забьет «Реал» благодаря Винисиусу. Потом Мален выйдет на замену и сравняет счет, а победный мяч щабьет Ройс», — цитриует пресс-служба УЕФА Гуллита.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.