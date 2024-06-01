Терзич: «Реал» — фаворит, но финал состоит из одного матча, так что все возможно»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич считает «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Никто не хочет просто участвовать в финалах. Все хотят выигрывать финалы. Такова наша цель. Мы рады быть здесь, но хотим выиграть у "Реала" на "Уэмбли" и завоевать трофей. Знаем, что «Реал» – самый титулованный клуб в этом турнире. Но мы также знаем, что мы готовы играть на самом высоком уровне. В этом сезоне мы проиграли всего два матча. Финал состоит из одного матча, так что все возможно. «Реал» – фаворит, но против против «Атлетико» и «ПСЖ» мы тоже не были фаворитами. Если мы проявим храбрость и не станем просто наблюдать, как «Реал» выигрывает очередной трофей, то тогда у нас будут шансы на победу.

Мы лидируем по числу сухих матчей в этом турнире. Нужно держать соперника как можно дальше от своих ворот. Мы не лучшим образом играли в сентябре, пропускали много голов, но сейчас мы соверешнно другая команда. Мы показали, что готовы сражаться за трофей», – цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22.00 по московскому времени.