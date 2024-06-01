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Брандт: «Ройс был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте.»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» рассказал, что Марко Ройс был его кумиром в детстве.

«Мне довелось поиграть с обоими. Тони — абсолютная икона футбола, выдающийся игрок, который выиграл все. Марко — одна из причин, по которой я играю за «Боруссия». Он был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте. Тренироваться и играть с ним по-прежнему очень весело. Ройс и Кроос — громкие имена, которые говорят сами за себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Брандта.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Марко Ройс
Тони Кроос
Юлиан Брандт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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