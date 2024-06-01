Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:42

Начо: «Впереди финал — самый волнительный матч в сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Начо.
Фото Reuters

Капитан «Реала» Начо отметил, что впереди самый волнительный матч в сезоне — финал Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Кто сказал, что это была спокойная неделя? Впереди финал — самый волнительный матч в сезоне. Я уже говорил, что мы уверены в себе, но все мы люди, конечно, волнуемся. Болельщики и журналисты могут вести себя спокойно и непринужденно. Но мы подходим к игре с волнением. Выходить на финал в стартовом составе — очень эмоциональный момент.

Думаю, все, кто любит этот турнир, знают, что «Реал» — особенный клуб. Когда звучит гимн, мы как будто слушаем своего приятеля. Учитывая все эти трофеи, которые мы завоевали, так и должно быть. Но в субботу, слушая гимн Лиги чемпионов, мы будем ощущать еще и огромную ответственность», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
0
Читайте также
Биография Петра Чернышева: карьера русско-американского фигуриста и семья с Заворотнюк
Грман рассказал, что ему желали смерти после перехода в КХЛ
Из-за инцидента в метро Москвы был эвакуирован 171 человек
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
Песков назвал команду фонда Клуни безумцами за идею ареста журналистов РФ
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Анчелотти: «Самое главное в финале — класс и способность жертвовать собой»
Модрич: «Шестая победа в Лиге чемпионов станет выдающимся достижением»
Терзич: «Реал» — фаворит, но финал состоит из одного матча, так что все возможно»
Брандт: «Ройс был для меня кумиром в детстве и подростковом возрасте.»
Шлоттербек: «Можем победить любого соперника в мире»
Терзич: «Анчелотти — настоящий пример для меня в нашей работе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Самое главное в финале — класс и способность жертвовать собой»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости