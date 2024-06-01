Начо: «Впереди финал — самый волнительный матч в сезоне»

Капитан «Реала» Начо отметил, что впереди самый волнительный матч в сезоне — финал Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Кто сказал, что это была спокойная неделя? Впереди финал — самый волнительный матч в сезоне. Я уже говорил, что мы уверены в себе, но все мы люди, конечно, волнуемся. Болельщики и журналисты могут вести себя спокойно и непринужденно. Но мы подходим к игре с волнением. Выходить на финал в стартовом составе — очень эмоциональный момент.

Думаю, все, кто любит этот турнир, знают, что «Реал» — особенный клуб. Когда звучит гимн, мы как будто слушаем своего приятеля. Учитывая все эти трофеи, которые мы завоевали, так и должно быть. Но в субботу, слушая гимн Лиги чемпионов, мы будем ощущать еще и огромную ответственность», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.