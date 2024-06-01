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Сегодня, 02:18

Шлоттербек: «Можем победить любого соперника в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек перед финалом Лиги чемпионов против "Реала" отметил силу нападения мадридской команды.

«Посмотрим, как мы будем обороняться завтра. Нападающие «Реала» очень хороши. Джуд Беллингем умеет все: у него отличный удар, превосходный дриблинг, удар головой. О крайних нападающих вы тоже все знаете. Они создадут проблемы любому сопернику в мире. Мы не можем остановить их в одиночку, только как команда.

Нам дважды удалось сохранить ворота «сухими» против «ПСЖ». Это просто фантастика! Теперь мы знаем, что можем победить любого соперника в мире. Если мы будем верить в это завтра, у нас будут хорошие шансы на победу», – цитирует пресс-служба УЕФА Шлоттербека.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22.00 по московскому времени.

 
Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс – наконец-то выиграть большой титул. «Реал» – «Боруссия» – финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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