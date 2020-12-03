Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 16-е место. Спасибо «Краснодару»

Грустное достижение наших команд: первая победа одержана только в 5-м туре. Она вызвала столько радости, словно «Краснодар» что-то выиграл для себя и для страны. Впрочем, для себя «быки» действительно выиграли — 2,7 миллиона евро. Неплохая прибавка к бюджету, которую позднее перечислит УЕФА.

А России два зачетных очка краснодарцев позволили подняться на 16-е место в рейтинге в этом сезоне. Результат все равно слабый и по-прежнему хуже прошлогоднего, считавшегося чуть ли не катастрофой.

В первой четверке продолжаются два междусобойчика: англичане пытаются догнать испанцев, а немцы — итальянцев. На представительстве стран в еврокубках итоговый результат не скажется, тут главное — престиж, имидж, стремление обогнать, быть первым. Хорошо им: кроме желаний есть возможности. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Краснодар ЛЧ 18,85 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Зенит ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,49 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 5 4 9 2. Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 25 очков, 6 команд, коэффициент 4,166, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 10,928 76,5 89,283 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 12,642 88,5 88,854 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 9,714 68 68,867 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 10,214 71,5 68,570 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 5,250 31,5 53,415 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 6,600 33 45,549 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 4,166 25 38,215 6 (4) 8. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 5,800 29 35,800 5 (4) 9. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 5,000 25 35,500 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 5,100 25,5 34,225 5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.