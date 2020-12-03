Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 16-е место. Спасибо «Краснодару»
Грустное достижение наших команд: первая победа одержана только в 5-м туре. Она вызвала столько радости, словно «Краснодар» что-то выиграл для себя и для страны. Впрочем, для себя «быки» действительно выиграли — 2,7 миллиона евро. Неплохая прибавка к бюджету, которую позднее перечислит УЕФА.
А России два зачетных очка краснодарцев позволили подняться на 16-е место в рейтинге в этом сезоне. Результат все равно слабый и по-прежнему хуже прошлогоднего, считавшегося чуть ли не катастрофой.
В первой четверке продолжаются два междусобойчика: англичане пытаются догнать испанцев, а немцы — итальянцев. На представительстве стран в еврокубках итоговый результат не скажется, тут главное — престиж, имидж, стремление обогнать, быть первым. Хорошо им: кроме желаний есть возможности. (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
18,85
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
16,15
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,49
|
5. Ростов
|
ЛЕ
|
0,28
|
6. Динамо
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
1
|
4
|
5
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 25 очков, 6 команд, коэффициент 4,166, 16-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
10,928
|
76,5
|
89,283
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
12,642
|
88,5
|
88,854
|
7 (7)
|
3. Италия
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
9,714
|
68
|
68,867
|
7 (7)
|
4. Германия
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
10,214
|
71,5
|
68,570
|
7 (6)
|
5. Франция
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
5,250
|
31,5
|
53,415
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
6,600
|
33
|
45,549
|
5 (3)
|
7. Россия
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
4,166
|
25
|
38,215
|
6 (4)
|
8. Голландия
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
5,800
|
29
|
35,800
|
5 (4)
|
9. Бельгия
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
7,600
|
5,000
|
25
|
35,500
|
5 (4)
|
10. Австрия
|
7,375
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
5,100
|
25,5
|
34,225
|
5 (4)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю