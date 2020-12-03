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Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 16-е место. Спасибо «Краснодару»

01:35
2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. «Быки» получили путевку в плей-офф Лиги Европы. Фото AFP
2 декабря. Краснодар. «Краснодар» — «Ренн» — 1:0. «Быки» получили путевку в плей-офф Лиги Европы. Фото AFP
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Грустное достижение наших команд: первая победа одержана только в 5-м туре. Она вызвала столько радости, словно «Краснодар» что-то выиграл для себя и для страны. Впрочем, для себя «быки» действительно выиграли — 2,7 миллиона евро. Неплохая прибавка к бюджету, которую позднее перечислит УЕФА.

А России два зачетных очка краснодарцев позволили подняться на 16-е место в рейтинге в этом сезоне. Результат все равно слабый и по-прежнему хуже прошлогоднего, считавшегося чуть ли не катастрофой.

В первой четверке продолжаются два междусобойчика: англичане пытаются догнать испанцев, а немцы — итальянцев. На представительстве стран в еврокубках итоговый результат не скажется, тут главное — престиж, имидж, стремление обогнать, быть первым. Хорошо им: кроме желаний есть возможности. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Краснодар

ЛЧ

18,85

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Зенит

ЛЧ

16,15

4. ЦСКА

ЛЕ

3,49

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

5

4

9

2. Локомотив

ЛЧ

3

4

7

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

3

0

3

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 25 очков, 6 команд, коэффициент 4,166, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

10,928

76,5

89,283

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

12,642

88,5

88,854

7 (7)

3. Италия

14,250

17,333

12,642

14,928

9,714

68

68,867

7 (7)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

10,214

71,5

68,570

7 (6)

5. Франция

14,416

11,500

10,583

11,666

5,250

31,5

53,415

6 (5)

6. Португалия

8,083

9,666

10,900

10,300

6,600

33

45,549

5 (3)

7. Россия

9,200

12,600

7,583

4,666

4,166

25

38,215

6 (4)

8. Голландия

9,100

2,900

8,600

9,400

5,800

29

35,800

5 (4)

9. Бельгия

12,500

2,600

7,800

7,600

5,000

25

35,500

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,750

6,200

5,800

5,100

25,5

34,225

5 (4)

* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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