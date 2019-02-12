"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ": онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00

12 февраля "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Манчестере на "Олд Траффорде".

"МЮ" постарается продолжить беспроигрышную серию под руководством Уле Гуннара Сульшера. Норвежец принял команду в декабре 2018 года, при нем "красные дьяволы" провели 11 матчей, из которых выиграли 10 и один свели вничью.

"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени