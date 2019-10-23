«Лейпциг» сравнял счет в матче с «Зенитом»

«Лейпциг» сравнял счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 49-й минуте гол забил Конрад Лаймер. Счет стал 1:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лейпциг» — «Зенит».

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