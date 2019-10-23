«Лейпциг» сравнял счет в матче с «Зенитом»
21:03
«Лейпциг» сравнял счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 49-й минуте гол забил Конрад Лаймер. Счет стал 1:1.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лейпциг» — «Зенит».
? Гол Конрада Лаймера в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2019
? #ЛейпцигЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/A9dDlOzBF2
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