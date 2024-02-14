На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» игрок немецкой команды Беньямин Шешко открыл счет, но второй ассистент судьи Давор Бельо поднял флаг, сигнализируя рефери Ирфану Пельто об офсайде.

Фото Скриншот из трансляции

Но в положении «вне игры» оказался не автор гола. Если судить по многочисленным повторам, в момент удара по воротам Андрея Лунина в физический контакт с голкипером вступил Беньямин Хенрикс. И вот он как раз находился за линией офсайда и, так получается, активно участвовал в игре.

Фото Скриншот из трансляции

Видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер быстро провели проверку и не нашли оснований, чтобы не согласиться с решением ассистента судьи. В итоге Пельто гол не засчитал и показал, что нужно выполнить свободный удар.