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«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: у команды Гвардиолы «украли» пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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22 февраля. «Лейпциг» — «Манчестер Сити» — 1:1. Арбитр Сердар Гезюбюйюк .
Фото Global Look Press
Игра рукой Хенрикса в штрафной площади.
Игра рукой Хенрикса в штрафной площади.
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На последних секундах матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (1:1) арбитр Сердар Гезюбюйюк и его видеоассистент Пол ван Букел не заметили, что защитник немецкой команды Беньямин Хенрикс сыграл в мяч рукой в своей штрафной площади. В результате в пользу гостей не был назначен 11-метровый удар.

Произошло это после розыгрыша «Сити» углового удара, затем мяч переместился на половину поля английской команды и почти сразу голландский судья дал финальный свисток.

Игра рукой Хенрикса в штрафной площади.
Игра рукой Хенрикса в штрафной площади.

После игры этот момент в числе других разбирался на британском телеканале BT Sport. На замедленном повторе видно, что после скидки мяча одним из футболистов команды Пепа Гвардиолы Хенрикс повел себя странно — он действовал неуклюже и словно отмахнулся от мяча.

Возможно, Гезюбюйюк этого не увидел. Но тогда странно, что в его действия не вмешался ВАР ван Букел.

Игра рукой Хенрикса в штрафной площади.
Игра рукой Хенрикса в штрафной площади.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Эрлин Холанн в&nbsp;матче &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;. Гвардиол расстроил Гвардиолу. «Манчестер Сити» споткнулся в Лейпциге
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