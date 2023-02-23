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Сегодня, 02:23

Чалханоглу: «Интер» ждет очень трудная игра в Португалии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хакан Чалханоглу.
Фото Reuters

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы добились важного результата. Побеждать против такой команды нелегко, но благодаря Ромелу и моим партнерам мы это сделали. Впрочем, противостояние еще не закончено. Нас ждет очень трудная игра в Португалии. Сделаем все возможное, чтобы победить и там.

Лига чемпионов очень важна. Здесь очень трудные матчи, но мы всякий раз сражаемся. Я рад за Лукаку. Ему было нелегко после травмы. Теперь он показывает, что способен творить чудеса. Он очень важен для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

 
Ромелу Лукаку в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Порту&raquo;. Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036589--inter-vs-porto/
Хакан Чалханоглу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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