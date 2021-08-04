Леонид Федун о поражении «Бенфике»: «Европа уходит от нас, мы превращаемся в третью лигу»

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).

«Чуда не произошло! — сказал Федун «СЭ». — Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть».

Голы в составе победителей забивали Рафа Силва и Жилберту.