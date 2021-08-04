Леонид Федун о поражении «Бенфике»: «Европа уходит от нас, мы превращаемся в третью лигу»
22:36
Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение своей команды в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2).
«Чуда не произошло! — сказал Федун «СЭ». — Вы видите, что российский футбол деградирует. Этот чемпионат Европы и еврокубки показали это. Европа уходит все дальше и дальше от нас. Мы превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Хотя ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10-го числа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи и все сможем перевернуть».
Голы в составе победителей забивали Рафа Силва и Жилберту.
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