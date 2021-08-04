Динияр Билялетдинов — о поражении «Спартака»: «Наш российский футбол не в лучшем состоянии»
Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение красно-белых от «Бенфики» (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Матчи, которые происходят на товарищеских турнирах, не показывают реальную игру, — — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — «Спартак» набил там много голов, но это ничего не значит. Да, к сожалению, уровень команды мы поймем только во встречах с такими соперниками как «Бенфика». Я бы не сказал, что было много моментов. Были хорошие подходы, были неплохие атаки, но, честно, «Бенфика» показалась лучше. Что касается Лиги Европы, то набора игроков хватит для выхода из группы, а дальше тяжело будет. Мягко говоря, наш российский футбол не в лучшем состоянии. Рассчитывать на какие-то победы это что-то из области фантастики».
Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.
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