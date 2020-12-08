«Лацио» сыграл вничью с «Брюгге» и вышел в плей-офф из группы «Зенита»
«Лацио» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:2. Римляне сохранили второе место в таблице и пробились в плей-офф вместе с дортмундской «Боруссией», которая в параллельной игре победила «Зенит» (2:1).
«Брюгге» занял третью строчку и продолжит евросезон в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» досрочно занял последнее место в группе.
Лига чемпионов
Группа F
6-й тур
«Лацио» (Италия) — «Брюгге» (Бельгия) — 2:2 (2:1)
Голы: Корреа, 12 (1:0). Формер, 15 (1:1). Иммобиле, 27 — с пенальти (2:1). Фанакен, 76 (2:2).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Худт (Раду, 46), Луис Фелипе, Лукас (Эскаланте, 76), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле (Кайседо, 75), Корреа (Перейра, 86).
«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Рикка, Клинтон Мата (ван дер Бремпт, 84), Коссуну, Формер, Баланта (Ритс, 77), Фанакен, Де Кетеларе, Диатта (Окереке, 84), Ланг (Дели, 42).
Предупреждения: Соболь, 2. Худт, 36. Марушич, 90.
Удаление: Соболь, 39.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
8 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю