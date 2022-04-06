Куртуа заявил, что «Реал» отдаст все силы ради победы над «Челси»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящем первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Надеюсь, что и дальше смогу помогать команде, делая важные сейвы. Это очень важно в такой игре, в первом матче. Надеюсь, что добьемся положительного результата перед ответной игрой на «Бернабеу». «Челси» великолепно играл в прошлом сезоне, в этом у них не все так гладко. Мы знаем, на что способны, и надеемся выйти на поле и показать результат.

Противостояние прошлого сезона было другим. Это был полуфинал, и он проходил без болельщиков. Это новый сезон, первый четвертьфинал. Мы все хорошо себя чувствуем и знаем, что на кону. Отдадим все силы, чтобы выиграть. Мы можем победить, если сыграем с нужным уровнем интенсивности», — приводит официальный сайт УЕФА слова Куртуа.

Матч «Челси» — «Реал» состоится сегодня, 6 апреля, в Лондоне. Начало встречи — в 22.00 (мск).