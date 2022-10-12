Кроос: «Реал» заслужил ничью в матче с «Шахтером»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад. К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.