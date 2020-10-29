Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Кристиан Вьери поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. Аргентинец забил и отдал голевую передачу в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Юве» (2:0).

— Месси — волшебник, Гарри Поттер от мира футбола, — сказал в эфире CBS Sports Вьери. — Когда он закончит карьеру, я выкину свой телевизор. Буду смотреть сериалы на Netflix, потому что когда Месси уйдет, смотреть будет просто нечего.

«Барселона» играет в футбол на совершенно ином уровне. Не знаю, как эта команда умудрилась проиграть «Реалу», но по матчу против «Ювентуса» складывается впечатление, что «Барса» просто не может больше никому проиграть в этом сезоне. Когда в команде есть такая «десятка», как Месси — это сумасшествие.