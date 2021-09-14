Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Янг Бойз»

18:32
Теги:

«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Английский клуб стартует гостевой игрой против швейцарского «Янг Бойз».

С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду. 36-летний португальский форвард вернулся в «МЮ» после перехода из «Ювентуса» в конце августа. В выходные нападающий провел первый в сезоне матч в чемпионате Англии и отметился дублем во встрече с «Ньюкаслом» (4:1).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спектакль абсурда с ужасной развязкой. Шесть лет китайского клуба в КХЛ — коту под хвост
Германия обыграла Болгарию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы
Дмитрий Квартальнов: «Нам всем надо добавлять»
«В «Челси» шутили: «Как дела, русский ублюдок?» Невероятная карьера Дмитрия Харина
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры