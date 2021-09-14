Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Янг Бойз»
18:32
«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Английский клуб стартует гостевой игрой против швейцарского «Янг Бойз».
С первых минут на поле появится нападающий Криштиану Роналду. 36-летний португальский форвард вернулся в «МЮ» после перехода из «Ювентуса» в конце августа. В выходные нападающий провел первый в сезоне матч в чемпионате Англии и отметился дублем во встрече с «Ньюкаслом» (4:1).
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