Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Мюллер вспомнил о разгромном матче «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов

18:26
Теги:

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» вспомнил об игре на турнире в 2020 году в четвертьфинале. Тогда каталонцы проиграли мюнхенцам со счетом 2:8.

«Сначала давление было очень высоким, потом произошла какая-то неразбериха, мы забили в свои ворота. Игра была плотной, у «Барселоны» было еще пару моментов, но потом мы показали свой лучший футбол. Мы были очень голодны, без фортуны не обошлось. В какой-то момент игроки «Барселоны» поняли, что они не могут ничего. Мы просто задавили их», — сказал Мюллер в интервью пресс-службе клуба.

Матч 1-го тура группового этапа «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 14 сентября. Начало — в 22.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чехия обыграла Францию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле
17-летняя школьница покончила с собой в прямом эфире
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры