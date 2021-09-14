Мюллер вспомнил о разгромном матче «Барселоны» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» вспомнил об игре на турнире в 2020 году в четвертьфинале. Тогда каталонцы проиграли мюнхенцам со счетом 2:8.

«Сначала давление было очень высоким, потом произошла какая-то неразбериха, мы забили в свои ворота. Игра была плотной, у «Барселоны» было еще пару моментов, но потом мы показали свой лучший футбол. Мы были очень голодны, без фортуны не обошлось. В какой-то момент игроки «Барселоны» поняли, что они не могут ничего. Мы просто задавили их», — сказал Мюллер в интервью пресс-службе клуба.

Матч 1-го тура группового этапа «Барселона» — «Бавария» состоится сегодня, 14 сентября. Начало — в 22.00 (мск).