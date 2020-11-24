Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» (1:2). После этого поражения российский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

«Краснодар» проиграл «Севилье» 1:2 и доказал очевидную для этого сезона вещь: команда в рамках одной игры то просыпается и начинает зажигать, то прямо засыпает на ходу. К сожалению, времени бодрствования для результата не хватает.

Ну а разборки между игроками прямо по ходу атаки соперника это, конечно, что-то с чем-то. С таким ребячеством надо заканчивать до выхода на поле», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.