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Канделаки — о матче «Краснодара»: «С таким ребячеством надо заканчивать»

22:58
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» (1:2). После этого поражения российский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

«Краснодар» проиграл «Севилье» 1:2 и доказал очевидную для этого сезона вещь: команда в рамках одной игры то просыпается и начинает зажигать, то прямо засыпает на ходу. К сожалению, времени бодрствования для результата не хватает.

Ну а разборки между игроками прямо по ходу атаки соперника это, конечно, что-то с чем-то. С таким ребячеством надо заканчивать до выхода на поле», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

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