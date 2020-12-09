Красная карточка тренера «Истанбула» Вебо отменена
16:24
УЕФА отменил удаление тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает Twitter турецкого клуба. Таким образом, он сможет присутствовать на скамейке запасных. Матч будет доигран сегодня.
? | #PSGIBFK— ?stanbul Ba?ak?ehir (@ibfk2014) December 9, 2020
Yard?mc? antren?r?m?z Pierre Webo'nun k?rm?z? kart? dondurulmu?tur. Webo, bug?nk? ma?ta kul?bedeki yerini alacakt?r. pic.twitter.com/Rnf8T6rdkI
Напомним, что игра была прервана на 13-й минуте, когда румынский арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.
Доигровка начнется в 20.55 по московскому времени при новой бригаде арбитров.
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