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Ковачич: «Челси» должен быть готов более чем на 100 процентов, чтобы отыграться»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Было много ситуаций, когда командам удавалось отыгрыватся, и в одном из таких матчей я принимал участие. В сезоне 2015/16 мы проиграли с «Реалом» на выезде «Вольфсбургу» со счетом 0:2, а в ответной игре на «Бернабеу» победили 3:0. Также я помню матч, когда «Челси» играл с «Наполи». «Синие» проиграли на выезде со счетом 1:3, а на «Стэмфорд Бридж» отыгрались и одержали победу. Футбол всегда преподносит сюрпризы, и, конечно, мы должны быть готовы более чем на 100 процентов, чтобы отыграться», — приводит слова Ковачича официальный сайт клуба.

Матч «Реал» — «Челси» пройдет 12 апреля в Мадриде и начнется в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 3:1.

Матео Ковачич
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ФК Челси
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