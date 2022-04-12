Каземиро: «Играть с Бензема — большая честь для нас. Сейчас он самый важный игрок «Реала»

Полузащитник «Реала» Каземиро перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» поделился мнением об игре одноклубника Карима Бензема.

«Изменилось лишь число голов, что он забивает. Все остальное осталось прежним. Мы видим все, что он делает изо дня в день. Он часть истории этого клуба. Играть с ним — большая честь для нас. Сейчас он самый важный игрок этого клуба», — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне 34-летний француз провел 37 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 37 голов и сделал 13 результативных передач.