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Коштинья: «Бенфика» очень хорошо сражалась с такой сильной командой как «Ливерпуль»

Коштинья прокомментировал ничью «Бенфики» с «Ливерпулем»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник московского «Динамо», «Порту» и «Атлетико» Коштинья прокомментировал ничью «Бенфики» с «Ливерпулем» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если бы «Бенфика» показала такую же динамику и решительность в первом матче, все могло бы быть по-другому, потому что сегодня у них было больше моментов, и они были более эффективны. Это была другая «Бенфика», и ее стоит поздравить, потому что она очень хорошо сражалась с такой сильной командой как «Ливерпуль», — цитирует пресс-служба УЕФА Коштинью.

В первой встрече «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал команда Юргена Клоппа поборется с «Вильярреалом».

Франсишку Жозе Родригиш да Кошта (Коштинья)
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