«Это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба». Хави хочет выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может. Мы — «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол. Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Матч пройдет сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Первая встреча состоялась неделю назад на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Итоговы счет — 1:1.