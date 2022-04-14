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Сегодня, 05:33

«Это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба». Хави хочет выиграть Лигу Европы

Хави поделился ожиданиями от ответного матча против «Айнтрахта»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может. Мы — «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол. Надеемся выиграть Лигу Европы — это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Матч пройдет сегодня, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Первая встреча состоялась неделю назад на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Итоговы счет — 1:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033431--barcelona-vs-frankfurt/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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