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Гвардиола оценил игру Стонуса против «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру защитника Джона Стоунса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Англичанина признали лучшим игроком встречи.

«Джон определенно был великолепен. У нас было много игр, и выезд после матча с «Ливерпулем» был очень сложным. Во втором тайме мы отказались от своих намерений, но мы были стойкими... И нам посчастливилось пройти в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Реал», который прошел «Челси».

Джон Стоунс
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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