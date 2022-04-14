Гвардиола оценил игру Стонуса против «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру защитника Джона Стоунса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0). Англичанина признали лучшим игроком встречи.

«Джон определенно был великолепен. У нас было много игр, и выезд после матча с «Ливерпулем» был очень сложным. Во втором тайме мы отказались от своих намерений, но мы были стойкими... И нам посчастливилось пройти в полуфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Реал», который прошел «Челси».