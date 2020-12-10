Конте впечатлен игрой «Шахтера» против «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после ничьей с «Шахтером» в Лиге чемпионов отметил, что соперник перестроил свою игру. В прошлом сезоне миланская команда разгромила донецкую — 5:0, а в этом — дважды сыграла вничью — 0:0.

— Команда отдала все силы, и игроки делали все, что требовалось, — цитирует пресс-служба УЕФА. — Это невероятно. Мы доминировали все 180 минут, но не забили ни одного гола в двух матчах с «Шахтером».

Надо оценить все на трезвую голову. Не сейчас, после этого вылета. Мы разочарованы и сожалеем, но я абсолютно не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии. Нам не хватило только забитого мяча.

Мы разочарованы, потому что у нас были шансы, но если ты не забиваешь, то не выигрываешь. «Шахтер» приехал сюда и поменял свою тактику, чтобы нас нейтрализовать. В прошлом сезоне они проиграли нам 0:5, поэтому они перестроились.