Конте: «Не думаю, что «Реал» должен плакать из-за отсутствующих игроков»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом» сказал, что соперник не должен жаловаться на кадровые проблемы.

«У «Реала» отсутствуют игроки? Не думаю, что им нужно плакать из-за этого, — цитирует специалиста Italian Football TV. — Я смеюсь, когда читаю, что у них отсутствуют игроки. У «Реала» большая скамейка запасных. Мы в самой сложной группе Лиги чемпионов и завтра должны побеждать, тут нет сомнений. Нам нужно набрать не менее семи очков».

Матч «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.