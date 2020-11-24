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Конте: «Не думаю, что «Реал» должен плакать из-за отсутствующих игроков»

18:08
Антонио Конте. Фото Twitter
Антонио Конте. Фото Twitter
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом» сказал, что соперник не должен жаловаться на кадровые проблемы.

«У «Реала» отсутствуют игроки? Не думаю, что им нужно плакать из-за этого, — цитирует специалиста Italian Football TV. — Я смеюсь, когда читаю, что у них отсутствуют игроки. У «Реала» большая скамейка запасных. Мы в самой сложной группе Лиги чемпионов и завтра должны побеждать, тут нет сомнений. Нам нужно набрать не менее семи очков».

Матч «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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