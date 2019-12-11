Коман травмировался в матче с «Тоттенхэмом» и был заменен
11 декабря 2019, 23:47
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил травму в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Он повредился, неудачно приземлившись на левую ногу в попытке принять мяч.
— Надеемся, что все не так серьезно, как это выглядит, — написал официальный Twitter «Баварии».
Hopefully not as serious as it looked for goalscorer #Coman ? He is replaced by @esmuellert_ ? (27')#FCBTOT 1-1 pic.twitter.com/GE682neujm— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 11, 2019
Вместо француза на поле вышел Томас Мюллер. Коман успел забить один мяч на 14-й минуте. Счет в игре на данный момент равный — 1:1.
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