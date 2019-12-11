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Коман травмировался в матче с «Тоттенхэмом» и был заменен

11 декабря 2019, 23:47
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил травму в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Он повредился, неудачно приземлившись на левую ногу в попытке принять мяч.

— Надеемся, что все не так серьезно, как это выглядит, — написал официальный Twitter «Баварии».

Вместо француза на поле вышел Томас Мюллер. Коман успел забить один мяч на 14-й минуте. Счет в игре на данный момент равный — 1:1.

Бавария — Тоттенхэм Хотспур

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