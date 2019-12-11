Коман травмировался в матче с «Тоттенхэмом» и был заменен

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил травму в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Он повредился, неудачно приземлившись на левую ногу в попытке принять мяч.

— Надеемся, что все не так серьезно, как это выглядит, — написал официальный Twitter «Баварии».

Hopefully not as serious as it looked for goalscorer #Coman ? He is replaced by @esmuellert_ ? (27')#FCBTOT 1-1 pic.twitter.com/GE682neujm — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 11, 2019

Вместо француза на поле вышел Томас Мюллер. Коман успел забить один мяч на 14-й минуте. Счет в игре на данный момент равный — 1:1.