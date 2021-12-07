Уже в дебюте матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге» парижане ведут со счетом 2:0.

Оба мяча забил Килиан Мбаппе. Форвард отличился на второй и седьмой минутах.

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» борется с «Лейпцигом» за выход в Лигу Европы.