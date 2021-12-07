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«ПСЖ» — «Брюгге»: Мбаппе оформил дубль за первые семь минут матча

20:58
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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Уже в дебюте матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге» парижане ведут со счетом 2:0.

Оба мяча забил Килиан Мбаппе. Форвард отличился на второй и седьмой минутах.

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» борется с «Лейпцигом» за выход в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа A
07 дек, 20:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Брюгге

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Евгений Петров все материалы автора

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