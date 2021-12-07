«ПСЖ» — «Брюгге»: Мбаппе оформил дубль за первые семь минут матча
20:58
Уже в дебюте матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге» парижане ведут со счетом 2:0.
Оба мяча забил Килиан Мбаппе. Форвард отличился на второй и седьмой минутах.
«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге» борется с «Лейпцигом» за выход в Лигу Европы.
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