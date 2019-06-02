Клопп утверждает, что сделал Бьорндалена болельщиком "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов ответил на вопрос норвежского журналиста о встрече с норвежским биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом.

- Оле спрашивал меня, можно ли достать билеты на матч. Я переадресовал вопрос в клуб. Проблема в том, что люди в Англии понятия не имеют, кто такой Бьорндален, - сказал Клопп на пресс-конференции. - Не могу поверить в это. Мне приходится всем рассказывать. Один из самых знаменитых спортсменов мира, но в Англии об этом не знают. Было приятно встретиться с ним. Такие люди всегда вдохновляют. Думаю, мы сделали его болельщиком "Ливерпуля". Это хорошо, нам нужны все.

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